Sardine a Bibbiano: l’ultima piazza contro Matteo Salvini (Di martedì 21 gennaio 2020) Le Sardine arrivano a Bibbiano: è previsto per mercoledi 23 Gennaio lo scontro finale tra il movimento guidato da Mattia Santori, e il leader della lega Matteo Salvini. L’ex ministro dell’Interno si troverà infatti nella città divenuta simbolo dello scandalo affidi per concludere il tour elettorale in vista delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna. Le motivazioni alla base della scelta di questa piazza provengono proprio dai cittadini di Bibbiano, stanchi dello sciacallaggio mediatico che molti politici attuano, utilizzando le drammatiche vicende che avevano colpito la cittadina in Val D’Enza. La manifestazione – come preannunciato sui social – sarà caratterizzata da canti, comizi, flashmob e poesie. Stavolta però l’accento sarà posto sul modo populista di fare politica che prevede lo sfruttamento delle inchieste giudiziarie come strumento ... notizie

