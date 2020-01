Julia Louis-Dreyfus firma un accordo con Apple TV: "Mi pagheranno in AirPods" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'attrice Julia Louis-Dreyfus ha firmato un contratto a lungo termine con Apple TV Plus, un accordo che prevede lo sviluppo di nuovi progetti esclusivamente con la piattaforma streaming. Dopo le serie tv Veep e Seinfeld, l'attrice Julia Louis-Dreyfus ha firmato un accordo globale con il servizio streaming Apple TV, per sviluppare nuovi progetti esclusivamente per la piattaforma come produttore esecutivo e star. L'attrice si è rivelata molto felice di questa nuova esperienza, scherzando anche sul fatto di voler essere pagata con le famose Air Pods: "Sono entusiasta di questa nuova collaborazione con i miei amici di Apple TV+. Molte grazie e complimenti ai miei rappresentanti per aver strutturato l'accordo in modo tale che io sia pagata in AirPods." Al momento, nessuna delle parti ha rivelato i dettagli su ... movieplayer

