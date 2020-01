Smog, Aiel e Uncem: “Tema inquinamento ancora poco chiaro, ecco i dati” (Di sabato 18 gennaio 2020) In questi giorni, lo Smog è al centro del dibattito. Gli elevati livelli di polveri sottili nell’aria, complice l’alta pressione e l’assenza di vento, hanno richiamato provvedimenti di limitazione del traffico fino ai diesel euro 5 a Torino ed euro 6, come a Roma. Anche il riscaldamento a biomassa legnosa, legna e pellet, è stato additato da più parti come principale responsabile dell’emergenza. Aiel e Uncem evidenziano che per migliorare la qualità dell’aria, il futuro passa dalle energie rinnovabili, non dal petrolio. “È necessario però fare chiarezza ed evitare di diffondere informazioni distorte o parziali che non propongono soluzioni concrete e credibili”, avverte l’Associazione italiana Energie Agroforestali insieme a Uncem. “In questi giorni opinionisti, ricercatori dal mondo scientifico o portatori di interessi, si sono ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Staffetta : Dalla prima pagina - Smog e biomasse: la difesa di Aiel, Kyoto Club e Legambiente: Le biomasse legnose sono “la sec… -