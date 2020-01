GfVip, Adriana Volpe parla del suo rapporto con Giancarlo Magalli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Adriana Volpe parla di Giancarlo Magalli al GF Vip: “Me ne ha fatte tante, non voleva lavorare con me“. Ma la regia cambia inquadratura. Durante una conversazione con Barbara Alberti, Adriana Volpe ha voluto confessare il turbolento rapporto con Giancarlo Magalli che li ha portati a litigare a “I fatti vostri” fino alla querela e all’allontanamento di lei dalla Rai. Molti spettatori aspettavano questo momento, Adriana Volpe ha parlato della storica lite avvenuta durante la diretta a “I Fatti Vostri” che li ha portati addirittura a scontrarsi in Tribunale con una serie di querele e l’allontanamento di lei dal programma di rai 2. “Negli anni lui me ne ha fatte tantissime. Lavoravo con lui da 7/8 anni, sono l’unica a essere durata. Avevo il record. Le ... Leggi la notizia su bigodino

