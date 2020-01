Traffico Roma del 16-01-2020 ore 20 | 00

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 19 : 30 : STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico SULLE STRADE CITTADINE. RESTA PIÙ INTENSO SULLE AUTOSTRADE E SULLE CONSOLARI, ANCHE A CAUSA DEI PROVVEDIMENTI ANTI-INQUINAMENTO CHE VEDONO FERMARSI I DIESEL SINO ALLA CATEGORIA EURO 6 ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE. SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA VIA APPIA SINO ALL’USCITA PONTINA EUR. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A ...

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 19 : 00 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN CITTÀ, PIÙ INTENSO SULLE AUTOSTRADE E SULLE CONSOLARI, ANCHE A CAUSA DEI PROVVEDIMENTI ANTI-INQUINAMENTO CHE VEDONO FERMARSI I DIESEL SINO ALLA CATEGORIA EURO 6 ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE. SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA SINO A LA RUSTICA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ...

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 18 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN CITTÀ, PIÙ INTENSO SULLE AUTOSTRADE E SULLE CONSOLARI, ANCHE A CAUSA DEI PROVVEDIMENTI ANTI-INQUINAMENTO CHE VEDONO FERMARSI I DIESEL SINO ALLA CATEGORIA EURO 6 ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE. SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA SINO A LA RUSTICA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ...

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 18 : 00 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN CITTÀ, PIÙ INTENSO SULLE AUTOSTRADE, ANCHE A CAUSA DEI PROVVEDIMENTI ANTI-INQUINAMENTO CHE VEDONO FERMARSI I DIESEL SINO ALLA CATEGORIA EURO 6 ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE. SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA SINO A LA RUSTICA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USICTA ...

Blocco del Traffico a Roma : ZTL chiusa ai diesel anche il 17 gennaio : La nuova ordinanza firmata dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, prevede che il Blocco dei diesel a Roma (dopo il Blocco già stabilito a Milano) sia esteso anche a venerdì 17 gennaio, dopo quello già attuato nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16. Ogni altro tipo di veicolo dovrà rimanere fermo solo fino a “Euro 2”. Blocco esteso al 17 gennaio “Considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da pm10 ...

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 17 : 30 : NON MOLTE LE NOVITÀ, SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA SINO A LA RUSTICA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USICTA RomaNINA. INCIDENTE IN VIA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA, ALTRO INCIDENTE SULLA STESSA PRENESTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DELL’OSA. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. Traffico CONGESTIONATO IN VIA DI ...

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 17 : 00 : RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RIMASTA CHIUSA PER DIVERSE ORE PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. RESTA Traffico MOLTO INTENSO CON CODE IN TUTTA LA ZONA DI MONTE MARIO, IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA DELLA CAMILLUCCIA, VIA CORTINA D’AMPEZZO E IN VIA TRIONFALE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA DAL BIVIO PER LA Roma FIRENZE SINO A LA RUSTICA. IN CARREGGIATA ...

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 16 : 30 : CI SONO ANCORA PROBLEMI NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, INCIDENTE CHE HA RESO NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TUNNEL A SCENDERE OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. CHIUSI TUTTI GLI ACCESSI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA MARIO FANI E DA VIA ENRICO PESTALOZZI. RIPERCUSSIONI E CODE NELLA ZONA DI MONTE MARIO, IN VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA, IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ...

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 15 : 30 : CI SONO ANCORA PROBLEMI NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, INCIDENTE CHE HA RESO NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TUNNEL A SCENDERE OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. CHIUSI TUTTI GLI ACCESSI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA MARIO FANI E DA VIA ENRICO PESTALOZZI. RIPERCUSSIONI E CODE NELLA ZONA DI MONTE MARIO, IN VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA, IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ...

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 14 : 30 : CI SONO GROSSI PROBLEMI NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, INCIDENTE CHE HA RESO NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TUNNEL A SCENDERE OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. CHIUSI GLI ACCESSI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E DA VIA ENRICO PESTALOZZI. RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA, IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI E IN VIA TRIONFALE. SULLA STESSA VIA TRIONFALE CODE PER ...

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 13 : 30 : CI SONO GROSSI PROBLEMI NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, INCIDENTE CHE HA RESO NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TUNNEL A SCENDERE OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. CHIUSI GLI ACCESSI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E DA VIA ENRICO PESTALOZZI. RIPERCUSSIONI E CODE IN VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA, IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI E IN VIA TRIONFALE. SULLA STESSA VIA TRIONFALE CODE PER ...

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 12 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA IL GRA E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO. TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA ALBERTO BERGAMINI NEI PRESSI DELLA SEDE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE ...

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 11 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA IL GRA E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE DEL CENTRO. TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA TRA IL GRA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO. IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA ALBERTO BERGAMINI NEI PRESSI DELLA SEDE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA: TERMINE PREVISTO PER LE ORE ...

Traffico Roma del 16-01-2020 ore 10 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA FLAMINIA E VIA TRIONFALE: SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. INTENSO IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI. UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA INCOLONNA TRA IL GRA E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA. RIAPERTA LA STAZIONE METRO SAN GIOVANNI IN ENTRATA, SEGNALATA IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN GUASTO ...