Stir di Casalduni, Mortaruolo: “Prosegue rimozione di ecoballe” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Prosegue senza battute d’arresto la rimozione delle ecoballe dal sito di Casalduni. Nella giornata di oggi la UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento ha dato il via agli espletamenti burocratici per rimuovere un ulteriore carico di ecoballe da località Fungaia e trasportarle in Portogallo”. Ad annunciarlo è il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo. “Il dirigente del settore Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, dott. Giampaolo Parente – spiega Mortaruolo – ha infatti trasmesso all’Autorità competente di destinazione, all’Autorità competente di transito e per conoscenza al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio l’istanza di traferimento alla quale entro 30 giorni il Portogallo ha ... Leggi la notizia su anteprima24

