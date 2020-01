Cade dalla carrozzina per una buca in strada. Muore 21enne disabile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tragedia a Firenze. Sarebbe una buca nel selciato sconnesso in piazza Brunelleschi, a Firenze, la causa del decesso di un 21enne disabile caduto dalla carrozzina. Il ragazzo avrebbe battuto la testa contro il terreno ed è stato portato all’ospedale di Santa Maria Nuova in condizioni apparentemente non gravi. Ma, a distanza di qualche ora, arriva la tragica notizia. Nulla da fare per il giovane ragazzo, che perde così la vita. Un improvviso peggioramento che ha decretato la sua fine: il 21enne è deceduto a causa di un problema cardiaco. Sono in corso gli approfondimenti del caso. È accaduto a Firenze, tra piazza Brunelleschi e via Alfani. A riportare la notizia i quotidiani Corriere Fiorentino e La Nazione. Il ragazzo era appena uscito dall’università quando la sua sedia a rotelle elettrica è rimasta bloccata sul pavimento dissestato e lui è caduto: all’inizio non sembrava ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

