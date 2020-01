Trono Over, Tina furiosa con il pubblico: “Sei un cinghiale di m***a!” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il pubblico di Uomini e Donne ormai è abituato alle sfuriate di Tina, ma questa volta non è stata Gemma l’oggetto delle ire dell’opinionista, bensì un uomo del pubblico. Ecco cosa è successo. Tina Cipollari litiga con il pubblico di Uomini e Donne, ecco perché Non è la prima volta che Tina Cipollari perde le staffe durante le puntate di Uomini e Donne. Se però siamo abituati a vedere l’opinionista prendersela con la pOvera Gemma, questa volta è toccato ad un uomo del pubblico che ha accusato la Cipollari di essere invidiosa. Nel corso della puntata l’opinionista ha avuto il solito scontro con Gemma Galgani, ma, in difesa della dama torinese, questa volta è venuto in soccorso il pubblico in studio. In particolare un uomo, che ha accusato Tina di essere invidiosa: “Non ci arrivi come lei alla sua età. Non sarai mai come Gemma, tu vai sempre a ingrassare e ingrasserai ... Leggi la notizia su velvetgossip

