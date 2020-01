New Amsterdam, l’attore del dottor Max Goodwin svela: “Ho paura…” (Di martedì 14 gennaio 2020) L’interprete di Max Goodwin in New Amsterdam: “Ho paura degli aghi!” Ryan Eggold, il protagonista maschile di New Amsterdam, si è raccontato ai microfoni di Di Più Tv in una lunga intervista nella quale ha svelato qualche interessante retroscena sulla sua vita privata. Impegnato sul set del Medical Drama dal 2018, l’attore ha dunque ripercorso le tappe della sua carriera, ponendo l’accento sugli accurati studi che hanno preceduto ogni sua interpretazione. Un percorso che l’interprete dell’amatissimo Max Goodwin non ha seguito in vista del debutto di New Amsterdam. Come svelato dall’attore, infatti, l’ambiente ospedaliero ha sempre fatto parte della sua vita. Nonostante ciò, pare che Ryan Eggold non abbia mai considerato l’idea di intraprendere la carriera medica. L’uomo ha infatti confessato di avere il terrore degli aghi ... Leggi la notizia su lanostratv

fabriziadipaolo : STASERA RICOMINCIA NEW AMSTERDAM ED IO SONO GIÀ PRONTA A PERDERE TUTTE LE LACRIME CHE HO E PROSCIUGARMI.… - zazoomblog : Stasera in tv New Amsterdam: trama e anticipazioni del 14 gennaio - #Stasera #Amsterdam: #trama - theelf_niall : RAGA STASERA NEW AMSTERDAM, CIOÈ NEW AMSTERDAM, sto male -