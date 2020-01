Lo staff di Lamorgese al Viminale costa un quinto di quello di Salvini (Di venerdì 10 gennaio 2020) Pesavano i costi della Bestia sul Viminale targato Matteo Salvini. Lo staff dell’ex ministro dell’Interno, tra collaboratori a vario titolo e team della comunicazione, era arrivato a costare, per le casse dello Stato, oltre 700mila euro all’anno. Una spesa che è stata praticamente ridotta allo stretto indispensabile dall’attuale titolare del Viminale, la potentina Luciana Lamorgese. Il nuovo ministro dell’Interno ha dato vita a un nuovo corso che porterà, alla fine dell’anno solare, a un risparmio di 560mila euro, grazie allo staff Lamorgese. LEGGI ANCHE > Luciana Lamorgese, il nuovo ministro dell’Interno che non ha Twitter staff Lamorgese al Viminale: il risparmio rispetto a Salvini Del resto, è noto che la nuova ministra dell’Interno abbia impresso una svolta a livello di comunicazione. La sua è molto più snella e meno politicizzata ... Leggi la notizia su giornalettismo

