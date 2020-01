Smettiamola di considerare una notizia la nazionalità di chi commette un reato (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Italia è il paese in Europa con il tasso più alto di disinformazione in tema immigrazione. Come ha rilevato Ipsos, secondo gli italiani il 31% della popolazione nazionale è costituita da stranieri, mentre un italiano su tre pensa che la maggior parte dei crimini in Italia sia commessa da immigrati. Per il 40% degli italiani è poi pericoloso accogliere migranti perché essi rappresentano una minaccia terroristica. In realtà gli immigrati in Italia sono meno di un terzo di quello che si pensa. Il numero supera di poco i cinque milioni e corrisponde al 9% circa della popolazione italiana. Anche per quanto riguarda i crimini, i dati offrono un quadro ben diverso da quella che è la percezione comune. I detenuti stranieri nelle carceri italiane sono in costante calo secondo i dati diffusi da Antigone. Nel caso dei femminicidi, per esempio, solo l’8% degli assassini di donne italiane è di ... Leggi la notizia su wired

