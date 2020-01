Riace | le sardine sostengono l’ex sindaco Lucano

Sardine a Riace - dove tutto è cambiato : "Siamo il simbolo di un'Italia più libera" : I cartelli colorati con su scritto “Riace, il paese dell’accoglienza” non ci sono più. Sono stati rimossi dalla nuova amministrazione a trazione leghista, eletta dopo che Mimmo Lucano è decaduto poiché accusato di sfruttamento e immigrazione clandestina. Arrivando balza subito all’occhio quanto l’antico borgo calabrese sia cambiato rispetto a un anno fa, rispetto a quando esisteva ancora il ...

Le sardine tornano in piazza : a Riace al fianco del sindaco Lucano

