Valle Aurina, Stefan Lechner trasferito in carcere. Due feriti ancora in pericolo di vita (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il giorno dopo la strage della Valle Aurina – sei giovani morti – alcuni feriti migliorano ma sono quattro i giovani in terapia intensiva, di cui due ancora in pericolo di vita, mentre Stefan Lechner, il 27enne di Chienes, in Alto Adige, arrestato con l’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali, è stato trasferito in carcere. Due dei pazienti sono in terapia intensiva nella Clinica universitaria di Innsbruck, un altro nell’ospedale di Bolzano e il quarto nell’ospedale di Brunico. Per quanto riguarda i sette feriti meno gravi – tre pazienti ricoverati nell’ospedale di Bressanone e quattro pazienti ricoverati nell’ospedale di Brunico – alcuni sono già stati dimessi o attualmente in fase di dimissione. L’automobilista, che guidava ubriaco, si trova in carcere a Bolzano. In un primo momento il giovane era stato ricoverato nel reparto di psichiatria ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Auto centra pedoni, 6 morti in Valle Aurina. Anche 11 feriti nello scontro notturno a Lutago #ANSA - MediasetTgcom24 : Auto piomba su gruppo di pedoni in Valle Aurina: 6 morti e 11 feriti #Lutago - RaiNews : Alto Adige, verso le ore 1.15 un'auto ha centrato a grande velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo d… -