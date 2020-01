MotoGP, la Yamaha 2020 potrebbe copiare un dettaglio della Ducati per migliorare la partenza (Di domenica 5 gennaio 2020) La Yamaha si sta preparando al meglio verso il Mondiale MotoGP 2020 e sta vagliando numerose direzioni dal punto di vista tecnico e progettuale. La scuderia nipponica, dopo diversi anni non semplici, vuole proporre una moto nuovamente competitiva per puntare al titolo contro il temibile binomio Marc Marquez-Honda. Per realizzare questo obiettivo la casa di Iwata potrebbe andare a “rubare” una idea alla Ducati che, come consuetudine, è sempre all’avanguardia a livello di innovazione e tecnologia nella classe regina. In cosa, quindi, interverrà la Yamaha? Secondo quanto riportato da motorsport.com, la nuova M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales potrebbe avere a disposizione una nuova soluzione per migliorare la partenza, uno dei nei messi in evidenza dalla moto di questi ultimi anni. La GP19 bolognese, infatti, presentava un sistema “holeshot” pensato ... Leggi la notizia su oasport

