Incendi in Australia: la regina Elisabetta “profondamente rattristata” dalla devastazione (Di domenica 5 gennaio 2020) La regina Elisabetta si è detta “profondamente rattristata” dagli Incendi che stanno devastando l’Australia da mesi. In un comunicato diffuso da Buckingham Palace la sovrana britannica ha ringraziato “i servizi di emergenza e coloro che mettono a rischio le proprie vite per aiutare le comunità in stato di necessità“. La 93enne Elisabetta è capo dello Stato, ed è rappresentata da un governatore generale.L'articolo Incendi in Australia: la regina Elisabetta “profondamente rattristata” dalla devastazione Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

