Var e fuorigioco, possibili novità in arrivo: torna la tolleranza sui millimetri? (Di sabato 4 gennaio 2020) Var e fuorigioco, possibili novità in arrivo: torna la tolleranza sui millimetri? Una discussione all’interno dell’IFAB (International Football Association Board) potrebbe clamorosamente mettere in discussione l’applicazione, sin qui vista, del var sulla regola del fuorigioco: si ritorna alla tolleranza sui millimetri? LEGGI ANCHE: UEFA: svelati i 50 giovani più promettenti per il 2020. Ecco i nomi Sotto analisi l’applicazione della moviola al fuorigioco Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, in questi giorni si sta riflettendo sul concetto di “chiaro errore” legato al fuorigioco: i membri dell’organo internazionale ritengono infatti che un gol in fuorigioco di un millimetro sia comunque fuorigioco, ma se per stabilirlo è necessario l’ausilio di parecchi replay e l’utilizzo di più di 10 telecamere, allora non ... Leggi la notizia su termometropolitico

capuanogio : Se verrà inserita la ‘tolleranza’ nel #fuorigioco, spegnendo il #Var nella fattispecie in cui funziona senza troppe… - MCriscitiello : Giusta decisione. Il Var deve annullare gol realmente viziati da posizione irregolare. Se c’è un fuorigioco di un m… - Sport_Mediaset : Retromarcia #Ifab: niente #VAR sui fuorigioco di pochi centimetri.?? Si restituisce potere ai guardalinee: la tecnol… -