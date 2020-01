Un altro medico aggredito a Napoli. E’ il terzo caso in poche ore. A Sassari un’ambulanza del 118 distrutta da un petardo (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Ancora un paziente psichiatrico, ancora una collega donna aggredita! Siamo alla terza aggressione in 48 ore, siamo in piena guerriglia urbana! Il 2020 è iniziato proprio male per la sanità partenopea! È di pochi minuti fa la notizia che una collega (medico) del 118, postazione aeroporto, è stata insultata e strattonata da un paziente psichiatrico”. E’ quanto riferisce sulla sua pagina Facebook l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate dando notizia di una nuova aggressione ai danni di un medico di Napoli, dopo le due dei giorni scorsi. “Dal racconto della collega – prosegue il post della stessa associazione -: l’aggressione è avvenuta fuori al San Giovanni Bosco. Lo avevo portato dentro per il colloquio con la collega psichiatra, è uscito eludendo ogni controllo, l’ho rincorso, mi ha visto e mi ha afferrata per un polso trascinandomi verso ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

