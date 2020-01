Molestie sessuali: dal movimento Time's Up un libro guida su come affrontarle (Di venerdì 3 gennaio 2020) Time's Up ha pubblicato un'utile guida per permettere a chi lavora nel mondo dell'intrattenimento di reagire in caso di Molestie. Time's Up ha realizzato una guida che affronta le situazioni in cui potrebbero avvenire delle Molestie e in che modo agire legalmente mentre si affrontano dei comportamenti inappropriati. Il movimento, che combatte per ottenere l'uguaglianza di genere e combattere contro le discriminazioni e le Molestie sul posto di lavoro, ha infatti deciso di offrire uno strumento in più utile a tutte le donne. Time's Up Entertainment ha così annunciato la creazione di una guida in cui si spiega come reagire "alle circostanze più comuni in cui le persone sono diventate delle prede all'interno dell'industria dell'intrattenimento, come nel caso delle audizioni ... Leggi la notizia su movieplayer

ottopol1 : RT @RadioSavana: #Egitto molestie sessuali di gruppo nei confronti di una giovane ragazza. Molti, della solita religione di pace, avrebbero… - Noovyis : (Molestie sessuali: dal movimento Time's Up un libro guida su come affrontarle) Playhitmusic - - bello_cattivo : RT @RadioSavana: #Egitto molestie sessuali di gruppo nei confronti di una giovane ragazza. Molti, della solita religione di pace, avrebbero… -