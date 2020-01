Lainate, precipita al suolo da cinque metri: operaio soccorso in codice rosso, è grave (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un operaio di 42 anni è stato portato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dopo una brutta caduta da un'altezza di circa cinque metri. Ne dà notizia l'azienda regionale emergenze urgenze, che riporta di come l'uomo abbia patito un trauma toracico e un sospetto trauma al bacino. L'Ats sta facendo i rilievi del caso per capire la dinamica mentre è stata allertata anche la Procura di Milano. Leggi la notizia su milano.fanpage

TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Milano, #Lainate, incidente sul lavoro: operaio precipita per sei metri - alcinx : RT @qn_giorno: #Milano, #Lainate, incidente sul lavoro: operaio precipita per sei metri - qn_giorno : #Milano, #Lainate, incidente sul lavoro: operaio precipita per sei metri -