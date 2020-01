Il parlamento della Turchia approva l’invio di soldati in Libia per combattere al fianco di al-Sarraj (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il parlamento della Turchia approva l’invio di soldati in Libia per combattere al fianco di al-Sarraj Il parlamento della Turchia, riunito in sessione straordinaria, ha approvato oggi l’invio di soldati in Libia per combattere al fianco di Fayez al-Sarraj contro le forze del generale Khalifa Haftar. L’esito del voto appariva scontato, nonostante le opposizioni avessero annunciato l’intenzione di votare contro la legge sull’operazione militare. La data del dispiegamento di forze turche, tuttavia, non è ancora stata decisa. “Noi siamo pronti, l’esercito e il ministero della Difesa sono pronti”, ha detto il vice presidente della Turchia Fuat Oktay spiegando che il via libera del parlamento per l’invio dei soldati in Libia vale per un anno. Il mese scorso il governo guidato da Fayez al-Sarraj, e riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha ... Leggi la notizia su tpi

