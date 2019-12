“Salvini smettila di parlare di casta come se fossi un francescano”: lettera di una vicesindaca (Di martedì 31 dicembre 2019) Una missiva per Salvini da parte di Angela D'Alto, vicesindaca del comune di Monte San Giacomo, in provincia di Salerno: "Smetta di parlarci di casta, come se lei fosse un francescano scalzo, che della politica e dei suoi privilegi non sa nulla. Smetta di insultare le tante persone che la politica la fanno con serietà e passione e magari gratis, come tanti di noi". Leggi la notizia su fanpage

