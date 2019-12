Genoa, buone notizie dall’infermeria: Sturaro e Zapata in gruppo (Di martedì 31 dicembre 2019) Genoa, l’infermeria restituisce buone notizie: due rientri in gruppo per il neo allenatore Nicola, Stefano Sturaro e Zapata Il Genoa deve cambiare marcia se vuole scrollarsi di dosso lo spauracchio della retroscessione: Preziosi ha già cambiato due volte allenatore, ed ora Nicola ha una grande responsabilità. Aspettando l’ormai solita rivoluzione di gennaio, i rossoblu recuperano due importanti elementi: Stefano Sturaro e Cristian Zapata sono ritornati ad allenarsi con il gruppo, come si legge sul sito ufficiale della società. Nicola potrà lavorare con due alternative in più. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Giovann10715049 : @Stefano_Steve85 @PBPcalcio Il luogo comune Ah è del 99 allora è un piantagrane dovrebbe seriamente finire. Poi leg… - Oldgenoa : RT @dariodigennaro: Il #Genoa affidato a @DavideNicolaOff Una gran scelta, tecnico preparato e gran lavoratore. Umiltà e tenacia I colori… - braccandrea : Il #Genoa ha scelto: Davide #Nicola per #ThiagoMotta. L'ex calciatore rossoblu sbarca da allenatore sotto Lanterna… -