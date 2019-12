Freddo, inizia una notte gelida all’estremo Sud: già +3°C a Siracusa, +4°C a Messina e Catanzaro, +5°C a Catania [DATI LIVE] (Di lunedì 30 dicembre 2019) E’ una notte gelida all’estremo Sud Italia: i cieli si stanno schiarendo e i venti attenuando, così il fenomeno dell’inversione termica sta facendo crollare la temperatura su valori molto bassi in gran parte di Calabria e Sicilia. In Calabria abbiamo già 0°C a Gioia Tauro e +2°C a Lamezia Terme, in pianura, oltre ai valori abbondantemente sottozero nelle zone interne della Regione che negli ultimi giorni è stata colpita da nevicate fino a bassa quota localmente abbondanti sui rilievi, specie in Sila (vedi reportage da San Giovanni in Fiore). Fa molto Freddo anche a Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, che attualmente sono a +4°C, e soprattutto a Reggio Calabria, dove gli ultimi rilevamenti sono di appena +6°C in centro città con picchi diffusi di +4°C nelle periferie, nelle aree in cui il cielo rimane sgombero da nubi e nell’atmosfera non soffia il vento. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Meteo Capodanno Napoli - l’anno nuovo inizia con sole e Freddo : Buone notizie per quanto riguarda il fronte Meteo rologico, a Capodanno , a Napoli . Le previsioni del 1° gennaio indicano una giornata sole ggiata. Attenzione, però, alle temperature, in calo rispetto alle medie stagionali: considerevole abbassamento soprattutto per quanto riguarda le minime, che si attesteranno intorno ai 4 gradi.Continua a leggere

REPUBBLICA – ”Grande Freddo ” tra Ancelotti e la squadra - è iniziato il ritiro : Gelo tra il tecnico e la squadra , oggi doppia seduta Il Napoli ha ufficialmente iniziato ieri sera il ritiro a Castel Volturno e l’aria che tira non è certamente delle migliori. Come ha riferito REPUBBLICA infatti, tra Carlo Ancelotti e la squadra prevarrebbe ancora il ”grande freddo”. Così lo ha definito l’edizione online del quotidiano nazionale, specificando che il tecnico ed i giocatori: ”Si stanno rimpallando ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2019 in DIRETTA : iniziata la seconda giornata! Nessun pilota sul tracciato per il Freddo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20: I team, come accaduto ieri, porteranno avanti delle prove comparative, ovvero si confronteranno i dati sulla moto 2019 e quella con aggiornamenti 2020 per acquisire informazioni utili sul nuovo progetto. 10.17: Il silenzio continua a regnare sovrano a Valencia. Come detto, si attende prima di vedere attività in pista dal momento che le temperature in queste ore sono ancora piuttosto ...

