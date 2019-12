Marito è ricoverato in ospedale e lei non si stacca un attimo | cosa accade

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una storia bellissima che testimonia che l’amore vero esiste e che le persone possono essere capaci di provare grandi sentimenti. Questa storia è accaduta in Messico nella Clinica numero 46 dell’IMSS, a Villa Aldama, nello Stato settentrionale di Nuevo León dove una donna di 83 anni non ha lasciato solo unildi 85 anni. Ildoveva subire l’amputazione di una gamba e, molto impaurito, ha chiesto alla donna di non lasciarlo solo e lei ha risposto così: “Non me ne vado dall’senza di te. Non ti lascerò solo, resto qui”. Qualcuno ha scattato una foto che ritrae i due anziani vicini in un momento così doloroso e la foto postata sui social ha fatto il giro della rete. Chi era inha fatto sapere che la donna non si allontana undale quando lo fa è solo per andare in bagno. I medici ormai si son affezionati alla donna e a volte ...

