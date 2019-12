Test sulle scimmie | la scelta dell’Istituto Superiore di Sanità | liberati 9 macachi

Leggi la notizia su corriere

(Di venerdì 27 dicembre 2019) I primati da sperimentazione sono stati ricoverati in un centro di recupero. Nel maggiore istituto di ricerca nazionale «resta l’impegno per la ricerca di modelli non animali alternativi, la comunità scientifica deve riflettere». Il caso di Torino della Lav

