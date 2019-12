Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ildi 7 anni che domenica 22 dicembre ènelsi èto dal. Il piccolo era scivolato nelPescia, a Ponte Buggianese in provincia di Pistoia. Il piccolo stava passeggiando in bicicletta insieme ai genitori quando improvvisamente ha sbandato ed è finito nel, probabilmente a causa di una buca nel terreno. Dopo alcuni giorni difarmacologico nell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, il piccolo è riuscito arsi e a scambiare anche qualche parola con la madre. Lei gli ha chiesto se sentisse dolore e lui ha risposto di “no”. La sua prognosi rimane comunque riservata nonostante ilabbia ripreso a respirare normalmente.nelsalvato dal padre La corrente delin piena ha trascinato ildi sette anni per almeno 300 metri. Il padre si è subito buttato nel, preso dalla disperazione, per cercare di ...

notizieit : Bimbo caduto nel fiume si risveglia dal coma: “Non sento dolore” - zazoomblog : Ponte Buggianese : il bimbo caduto nel fiume in piena si risveglia dal coma - zazoomblog : Ponte Buggianese il bimbo caduto nel fiume in piena si risveglia dal coma - #Ponte #Buggianese #bimbo #caduto -