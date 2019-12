Strage di pedoni | sono un terzo dei morti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Cristina Bassigli utenti della strada più a rischio. "Amministrazioni responsabili" Igli utenti più fragili e più a rischio tra quelli della strada. Nel 2018 le persone uccise dopo essere state travolte da un mezzostate 612: circa due al giorno. Il numero è aumentato del 2 per cento rispetto all'anno precedente e del 7,4 per cento sul 2016. I numeri dellaemergono da un report dell'Ufficio studi dell'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale (Asaps) che ha rielaborato dati raccolti da Istat e Aci. Confrontando il numero diogni cento incidenti, l'indice di mortalità per iè del 3,2 per cento più elevato rispetto agli altri utenti della strada. Sempre nel 2018 e sempre tra le persone a piedi i feritistati 20.700: 9.465 uomini e 11.235 donne. La categoria più vulnerabile è stata quella degli over 65, con 364 ...

