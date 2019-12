Micol Azzurro malattia: «Mi guardavo nello specchio e non mi riconoscevo. È stato uno choc» (Di lunedì 23 dicembre 2019) Micol Azzurro, showgirl e attrice romana, ha raccontato in un’intervista a Ok Salute e Benessere un problema che le ha creato qualche difficoltà: la dermatite atopica. Per combatterla la Marilù de Il bello delle donne… alcuni anni dopo, fiction targata Mediaset, ha dovuto cambiare i prodotti cosmetici, ma anche alimentazione. «Appena mi truccavo il viso si riempiva di bolle», ha esordito l’attrice che si è accorta della dermatite atopica mentre era impegnata sul set de La Ladra, regia di Francesco Vicario: «Durante una delle consuete sessioni di make up che precedono le riprese, si è scatenata una reazione allergica. Prurito, ma soprattutto bolle e arrossamento: il mio viso sembrava improvvisamente sfigurato!». Micol Azzurro malattia: «Mi guardavo nello specchio e non mi riconoscevo. È stato uno choc» Un dramma vero e proprio per una persona come lei che lavora con la ...

