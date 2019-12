Zingaretti | Conte un pezzo del centrosinistra Serve una qualità del governo

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 22 dicembre 2019) I sondaggi politici continuano a dare la Lega di Matteo Salvini come primo partito in Italia con percentuali che si attestano intorno al 30% e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni in crescita e ora anche una parte della maggioranza alsembra essersi resa conto che gli scontri pubblici e le evidenti tensioni non portano da nessuna parte.È vero che gli appelli a mettere da parte le divisioni si susseguono da settimane, ma puntualmente ogni volta che si deve raggiungere un accordo ripartono gli scontri. Oggi il segretario del Partito Democratico Nicola, intervistato da Lucia Annunziata su RaiTre, ha voluto lanciare un nuovo appello agli alleati di:Basta con gli avversari, bisogna ricostruire una prospettiva di alleanza. Basta polemiche, costruiamo un'agenda condivisa e realizziamola. Sono preoccupato dal costo dell'incertezza. Sono per andare avanti, ma ...

matteorenzi : Non credo Conte sia punto di riferimento per i progressisti. Lo rispetto come premier, ma ricordo le sue frasi su p… - matteorenzi : Se per Zingaretti Conte può essere il candidato premier del Pd mi fa piacere per lui. E per loro. Io ho un giudizio… - Capezzone : Su @LaVeritaWeb. Per #Zingaretti #Conte è il top del top, meglio di CR7, anzi meglio di Gramsci (ma con la pochette) -