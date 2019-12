San Basilio | 665 dosi di cocaina e proiettili tra la vegetazione | scoperto nascondiglio

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il cane antidroga degli agenti del Commissariato San, Condor, ha trovato ingenti quantità die diversinascosti tra lain via Montegiorgio. Leerano circa 665, tutte sono state sequestrate. Attualmente ci sono indagini in corso per risalire al proprietario della droga.

