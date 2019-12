Caso Gregoretti | Renzi salva Salvini?

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Italia Viva sul: “Leggeremo le carte senza sventolare le manette. Non usiamo questioni giudiziarie a fini politici”. ROMA – Matteo? La posizione di Italia Viva sulpotrebbe essere decisiva per un eventuale processo nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Nella Giunta delle immunità il partito del senatore toscano ha una rappresentanza maggiore rispetto al Pd e il loro voto sarà decisivo. Il giorno da cerchiare sul calendario è quello del 20 gennaio quando si deciderà il futuro del leader della Lega. Un mese di riflessioni in casa Italia Viva visto che M5s e Pd non hanno intenzione di fare passi indietro. Italia Viva: “Decideremo dopo aver letto le carte” La posizione di Italia Viva è stata dettata da Davide Faraone in un lungo post su Facebook: “Premetto che io, ...

