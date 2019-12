Roma | l’imprecisione di Pellegrini in zona di rifinitura

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019)in Inter-è stato più impreciso del solito. Non ha dato quel qualcosa in più indiè oggi uno dei migliori rifinitori del mondo. Tuttavia, a San Siro è stato più impreciso del solito, non riuscendo ad aumentare la pericolosità offensiva della. Ha in generale patito i pochi spazi e la scarsa profondità, ma va detto che al momento del passaggio è stato spesso poco lucido. Nella slide sopra una situazione chiave. La, forse per la prima volta, trova l’Inter lunga, riuscendo a serviretra le linee. Il centrocampista ex Sassuolo sbaglia però il passaggio in profondità, vanificando una potenziale occasione da rete. Leggi su Calcionews24.com

