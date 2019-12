Premio USSI | Rosetti | «Var? Non si torna più indietro»

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Robertoè stato premiato oggi presso il circolo della Stampa di Torino durante la consegna dei premiAl circolo della stampa di Torino sono stati consegnati i premiagli sportivi torinesi dell’anno. Tra questi c’è anche Roberto, arbitro di successo oggi diventato presidente della Commissione Arbitri della UEFA. Le sue parole. «La video assistenza ha fatto il suo ingresso in Champions League, lo farà in Europa League a partire dalla fase a eliminazione diretta e anche nelle competizioni per Nazionali, dopo il successo registrato ai Mondiali in Ra. È un progetto ancora giovane che ha bisogno di essere implementato è migliorato. Ma non sipiùperché si tratta di uno strumento di giustizia, che ha l’obiettivo di aiutare gli arbitri a prendere le decisioni corrette sul campo di gioco». Leggi su Calcionews24.com

