Roomba i7+ | l' aspirapolvere robot che fa tutto da solo e dà un valido aiuto agli anziani

Roomba i7+ e Roomba 960 : massima efficienza e pavimenti sempre puliti : Quando si parla di robot in grado di pulire da soli e con costanza la casa, non si può non pensare ai prodotti dell'azienda statunitense iRobot che ormai da diversi anni lavora a questo tipo di tecnologia. Dunque, quando si fa un confronto tra i dispositivi di questa società, ci si rende subito conto che si tratta di livelli qualitativi alti, e questo dettaglio giustifica il costo degli aspirapolvere di ultima generazione, a fronte di una resa ...

Roomba i7+ e Braava jet m6 : i robot collaborano garantendo una pulizia completa della casa : L'azienda statunitense irobot da diversi anni propone sul mercato una vasta gamma di robot aspirapolvere che sono in grado da soli da occuparsi delle varie fasi di rimozione dello sporco dai pavimenti. Oltre ai tradizionali Roomba, l’avanguardistica azienda statunitense ha sul mercato anche dei dispositivi in grado di lavare a fondo i pavimenti, agendo in maniera del tutto autonoma e con ottimi risultati. Questa linea risponde al nome di Braava ...