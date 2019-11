La beta della EMUI 10 basata su Android 10 sbarca finalmente sull’HONOR 8X e sul Huawei

Lo sviluppo della One UI 2.0 di Samsung prosegue a gonfie vele : in rilascio la sesta beta basata su Android 10 per la gamma Galaxy S10 : Lo sviluppo della One UI 2.0 di Samsung prosegue a gonfie vele: è già in fase di rilascio la sesta beta basata su Android 10 per la gamma Galaxy S10 L'articolo Lo sviluppo della One UI 2.0 di Samsung prosegue a gonfie vele: in rilascio la sesta beta basata su Android 10 per la gamma Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Parte dalla Cina la beta ad utilizzo interno della EMUI 10 basata su Android 10 per il Huawei Nova 4 - HONOR 10/V10 e 8X : Huawei annuncia il rilascio della beta ad utilizzo interno della EMUI 10 basata su Android 10 per l'HONOR 8x, HONOR 10, HONOR V10 e Nova 4

Primi risultati della sperimentazione clinica : Crispr può funzionare contro anemia falciforme e beta talassemia : (immagine: Getty Images) Abbiamo la prima prova clinica che Crispr-Cas9 può essere usato efficacemente e in sicurezza per modificare il dna delle cellule dei pazienti affetti da anemia falciforme e beta talassemia, e potenzialmente curarli. A darne notizia sono le società Vertex e Crispr Therapeutics, che quest’anno hanno dato avvio a due trial clinici che ora stanno dando i Primi frutti: a diversi mesi dall’infusione di cellule ...

Oculus Link : alla scoperta del nuovo modo per accedere ai giochi e alle esperienze della piattaforma Rift in beta da oggi : Durante l'ultimo OC6 Oculus ha presentato Oculus Link, un nuovo modo per accedere ai giochi e alle esperienze della piattaforma Rift utilizzando il proprio Oculus Quest. Il software Oculus Link è ora disponibile in versione beta permettendo ai videogiocatori di provare tutti i giochi VR tripla A per PC come Asgard's Wrath e Stormland sul proprio Oculus Quest. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. Con Oculus Link si potrà infatti esplorare ...

Microsoft Project xCloud : Tutti i giochi della beta annunciati all'X019 : In occasione dell'X019 Microsoft ha annunciato delle importanti novità per il suo servizio Project xCloud, attualmente in BETA solo negli Stati Uniti, Corea e Regno Unito. I giochi inclusi nella BETA del Microsoft Project xCloud Partiamo prima di tutto dai giochi presenti nella BETA: Absolver Ace Combat 7: Skies Unknown ARK: Survival Evolved The Bard's Tale IV: Director's Cut Battle Chasers: Nightwar Black ...

Più veloce della luce iOS 13.3 beta 1 : le prime novità certe oggi 6 novembre : Giornata importante quella che stiamo vivendo in Italia con Apple, considerando la distribuzione di iOS 13.3 tramite beta 1. Si tratta, pertanto, della prima apparizione pubblica del pacchetto software, giunta tra le altre cose a circa una settimana dalla diffusione dell'aggiornamento stabile di iOS 13.2 come avrete notato dal nostro articolo. Cerchiamo dunque di mettere a fuoco la questione, individuando i plus che verranno assicurati da un ...

Motorola One Power è tra i primi smartphone della gamma a ricevere Android 10 beta : Motorola si distingue anche nel caso di Android 10, in quanto uno dei suoi primi smartphone che testeranno la più recente versione Android sarà Motorola One Power. La build include la patch di sicurezza del 5 ottobre, oltre a miglioramenti della stabilità e correzioni di bug.

Voglia di provare la beta della EMUI 10? Potete se avete un Huawei Nova 5 Pro o MediaPad M6 : La beta della EMUI 10 è adesso disponibile per i possessori di Huawei Nova 5 Pro e MediaPad M6

Seconda fase della beta EMUI 10 su 8 smartphone Huawei : cosa sapere prima di aderire : L'annuncio è pubblico ed ufficiale e pure solo di poche ore fa: la beta EMUI 10 è disponibile per ben 8 nuovi smartphone Huawei. In questi giorni, sulle pagine di OM, sono state riportate importanti precisazioni sull'apertura al programma di test per device dal grande successo commerciale come il Huawei P30 Lite e il Mate 20 Lite. Ora dai canali social del brand giunge conferma assoluta del nuovo percorso senza limitazioni, a livello globale: ...

Samsung One UI 2.0 beta migliora le potenzialità della Modalità Pro della fotocamera : Dal solito leaker Ice Universe arriva un'interessante indiscrezione che riguarda Samsung One UI 2.0 e in particolare la versione beta destinata ai modelli cinesi

Gran diffusione della beta EMUI 10 sul Huawei Mate 20 Pro in Italia oggi 28 ottobre : Ottimo lunedì per i possessori di Huawei Mate 20 Pro: la beta EMUI 10 sta giungendo a bordo del top di gamma per un numero consistente di utenti che hanno dato adesione al programma sperimentale qualche tempo fa. Dopo una prima apparizione della notifica del pacchetto contenente la nuova interfaccia e Android 10 la scorsa settimana, il rilascio si è fatto più esteso. In particolare ora sono pure disponibili alcuni dettagli interessanti proprio ...

Huawei Mate 20 Lite riceve la prima beta della EMUI 10 con Android 10 - P30 Lite le patch di sicurezza di settembre : Huawei Mate 20 Lite assaggia Android 10 con la prima beta della EMUI 10, P30 Lite deve accontentarsi delle patch di sicurezza di settembre 2019.

Huawei strizza l'occhio al Nova 5T : parte la beta della EMUI 10 con Android 10 : In Malesia parte la fase di beta testing della EMUI 10 basata su Android 10 per il nuovo Huawei Nova 5T

I Samsung Galaxy Note 10 5G nel teaser sulla tanto attesa beta della One UI 2.0 : Samsung pubblica un teaser sulla beta della One UI 2.0 per i Samsung Galaxy Note 10 5G e Samsung Galaxy Note 10+ 5G