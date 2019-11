PS5 | L' SSD potrebbe non necessariamente ridurre i tempi di caricamento dei giochi secondo

PS5 : le cartucce brevettate da Sony potrebbero essere delle espansioni di memoria SSD : Come probabilmente saprete, ieri è spuntata un'interessante notizia che ci parlava di un nuovo brevetto registrato da Sony in Brasile per delle cartucce progettate da Yujin Morisawa, Senior Art Director di SIE.Dopo la scoperta del brevetto sono iniziate le speculazioni e la maggior parte delle persone già pensava a una possibile nuova console portatile targata Sony.Tuttavia, ora emerge un altro possibile e interessante utilizzo di queste ...

"La CPU Zen 2 e l'SSD di PS5 saranno un'evoluzione e non una rivoluzione" : Gli sviluppatori di tutto il settore sono piuttosto entusiasti di iniziare a lavorare con PS5 e Xbox Scarlett, con il loro nuovo hardware che promette di apportare cambiamenti ed evoluzioni interessanti nel modo in cui i giochi verranno giocati e progettati. Ma mentre alcuni credono che le nuove tecnologie per console, come l'SSD, porteranno una grandissima innovazione, altri sono più cauti. Danny Weinbaum - il director del titolo di ...

"L'SSD di PS5 porterà esperienze di gioco senza precedenti con cambi di scena istantanei" : Quanta differenza determineranno i progressi dal punto di vista hardware nelle console di prossima generazione è qualcosa che possiamo solo teorizzare ancora. Si parla molto di come PS5 e Xbox Scarlett aiuteranno a migliorare la progettazione dei giochi e i processi di sviluppo con le loro specifiche, ma quanto di questo è vero ancora non lo sappiamo. Tuttavia, sulla carta, ci sono molte buone ragioni per essere eccitati.L'SSD di PS5 è qualcosa ...