Anche l' Under 21 non fa sconti | a Catania 6-0 all' Armenia

LIVE Italia-Armenia 6-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Anche Del Prato in gol! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74′ Vardanyan per Mkrtchyan per l’Armenia. 73′ Infortunio del portiere dell’Armenia, esce Aslanyan per M. Grigoryan. 72′ Dentro Nalbandyan nell’Armenia, fuori Geghamyan per l’Armenia. 71′ Trippaldelli ancora dalla sinistra mette in mezzo per Scamacca che per pochissimo non trova la doppietta personale. 69′ Gooooooooooooooooooool, Del ...

Google Stadia registra il sold out della Founder Edition - ma c’è la Premiere Edition in preordine Anche in Italia : Google Stadia Founder Edition registra sold out nelle vendite: ora c'è la Premiere Edition, ma non è la stessa cosa. L'articolo Google Stadia registra il sold out della Founder Edition, ma c’è la Premiere Edition in preordine anche in Italia proviene da TuttoAndroid.