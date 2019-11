ATP Finals 2019 | Roger Federer si riscatta | Matteo Berrettini migliora rispetto

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) Seconda sconfitta peralle ATPdi Londra. Il romano gioca un match migliorea quello d’esordio contro Novak Djokovic, ma non basta per battere, che si impone con il punteggio di 7-6(2) 6-3 ed è certamente in corsa per la qualificazione alle semifinali, mentre perla questione è appesa all’esito di Djokovic-Thiem di questa sera. Per l’elvetico, dopo la sconfitta proprio contro Thiem all’esordio, è la prima vittoria in questein attesa del big match contro il serbo di giovedì, mentredovrà sfidare l’austriaco. Il primo set scorre in maniera relativamente tranquilla, con i due giocatori che non riescono a mettersi praticamente mai in difficoltà a lungo. Per i primi undici giochi, il massimo che accade è che, sullo 0-0 e sul 2-2,arriva sul 30-30 conalla battuta, ma ...

