L’amore oltre la paura | Firenze la commovente proposta di matrimonio in ospedale

In un gesto che ha commosso il cuore di tutti, Firenze è stata teatro di una proposta di matrimonio fuori dal comune: un messaggio d’amore oltre la paura, tra lacrime e speranza. Lorenzo Ricci ha scelto il reparto di cardiologia dell'ospedale di Careggi per chiedere a Tommaso di condividere il resto della vita, dimostrando che l’amore può trionfare anche nelle sfide più difficili. La loro storia è un inno alla forza dei sentimenti.

Firenze, 3 luglio 2025 – “ Mi vuoi sposare? ”. Uno striscione, il reparto di cardiologia, le lacrime. Una scena commovente quella accaduta nell’ospedale fiorentino di Careggi, dove Lorenzo Ricci ha fatto la proposta di matrimonio al fidanzato Tommaso, ricoverato per problemi cardiaci in seguito a un malore. Nonostante la paura e l’incertezza, le condizioni di Tommaso sono migliorate. E il compagno ha dunque aspettato prima di chiedergli la mano. La proposta è stata documentata in un video diventato virale su Instagram. I due hanno ricevuto moltissimi messaggi di affetto. Siamo tornati da un viaggio bellissimo – ha raccontato Lorenzo Ricci sui social – e subito dopo è iniziato uno dei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’amore oltre la paura: Firenze, la commovente proposta di matrimonio in ospedale

