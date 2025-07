Traghetto affonda con decine di persone a bordo | è una strage

L’incubo di una tragedia in mare si è consumato quando il traghetto, appena salpato nel tardo pomeriggio, ha iniziato a imbarcare acqua, portando a un disastro senza precedenti. Con decine di persone a bordo, l’affondamento rapido ha trasformato una normale traversata in una scena di panico e disperazione. Questa sciagura ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza in mare e la prontezza delle risposte...

La traversata era iniziata da poco quando l'imbarcazione ha cominciato a imbarcare acqua. I passeggeri hanno avvertito un forte rollio, poi un'inclinazione sempre più marcata che ha provocato il caos a bordo. Alcuni hanno cercato di raggiungere i ponti superiori, altri sono rimasti bloccati tra i veicoli nella stiva, mentre l'equipaggio lanciava l'allarme e cercava di distribuire giubbotti salvagente. L'imbarcazione, partita nel tardo pomeriggio, si è trovata in balia del mare mosso in condizioni di visibilità ridotta. Le comunicazioni con la costa si sono interrotte poco dopo il mayday. Una decina di minuti dopo, il traghetto si è inclinato definitivamente e si è capovolto.

