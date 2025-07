Altobelli | L' Inter ai giovani Rifondazione | solo così ci si può riscattare

Altobelli lancia un messaggio di speranza e rinnovamento: "L’Inter guarda ai giovani e alla rifondazione come strada per il riscatto." L’ex centravanti nerazzurro sottolinea l’importanza di valorizzare Esposito, Sucic e gli altri talenti emergenti, mentre Lautaro rimane il cuore pulsante della squadra. Con Chivu all’opera e le impressioni positive dagli Stati Uniti, la Beneamata può davvero sognare un futuro brillante. La crescita di questi giovani potrebbe essere la chiave per tornare ai vertici.

L’ex centravanti nerazzurro: "Adesso è l'ora di Esposito, Sucic e gli altri: meritano di giocare. Lautaro resta l’anima e il cuore della squadra. Diamo tempo a Chivu, ho fiducia in lui: negli Stati Uniti ho visto cose che mi sono piaciute". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Altobelli: "L'Inter ai giovani. Rifondazione: solo così ci si può riscattare"

