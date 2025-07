Gli eventi da non perdere oggi a Bologna | il programma di giovedì 3 luglio 2025

Se siete a Bologna e desiderate vivere una giornata all’insegna dell’arte e della musica, non potete perdervi gli eventi di oggi. Tra rassegne jazz, mostre e spettacoli culturali, la città si anima con occasioni uniche per scoprire il suo spirito vibrante. Dalle 19 al Zu.Art si apre “The Sound of Jazz”, un’esperienza che promette emozioni indimenticabili. Ecco tutti gli appuntamenti imperdibili di oggi!

Bologna, 3 luglio 2025 – Non sapete come trascorrere la giornata all’ombra delle Due Torri? Vi pubblichiamo qui una lunga lista di appuntamenti ed eventi culturali in programma oggi a Bologna. Ecco quali non perdere. Parte oggi, al Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli, si svolge la rassegna International Jazz & Art Performing 5.0 – Cinque incontri artistico-musicali dall’estate 2025, dal titolo The Sound of Jazz. Dalle 19 a mezzanotte, Notte Bianca in via d’Azeglio, con street food, musica dal vivo e negozi aperti. Alle 19, al parco della Montagnola, Alessandro Scalo, Hussain e Hussan Khan presentano il libro Diecimila chilometri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli eventi da non perdere oggi a Bologna: il programma di giovedì 3 luglio 2025

