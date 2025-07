Summer TFA 2025 | come specializzarsi sulle attività di sostegno didattico con l’Università LINK

Se sogni di fare la differenza nel mondo dell’istruzione, il Summer TFA 2025 rappresenta l’opportunità perfetta per specializzarti nelle attivit224 di sostegno didattico. Grazie all’autorizzazione del Decreto n. 436 del 26 giugno 2025, puoi accedere a percorsi formativi riconosciuti e di qualità, dedicati a supportare gli studenti con disabilità dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori. Scopri come candidarti e prepararti al meglio per questa importante tappa della tua carriera educativa.

Con il Decreto n. 436 del 26 giugno 2025 il Ministero ha autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 20242025, dei percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione sulle Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. In linea con quanto già annunciato da tempo, l’Università . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

