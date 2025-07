Maxi incendio a Creta evacuazioni di massa da hotel e abitazioni

Un maxi incendio sta devastando Creta, con evacuazioni di massa che coinvolgono hotel e abitazioni sulla costa sud-orientale. Le fiamme, alimentate da venti di burrasca, si sono propagate rapidamente, costringendo circa 1.500 persone a lasciare le proprie case e rifugiarsi a Ierapetra. La situazione resta critica, mentre le autorità lavorano senza sosta per contenere il rogo e garantire la sicurezza di tutti.

Roma, 3 luglio 2025 – Un incendio fuori controllo è divampato nell’isola greca di Creta, sulla costa sudorientale. Le autorità hanno provveduto a evacuazioni di massa di hotel, camere in affitto e abitazioni nel comune di Ferma dopo che venti di burrasca hanno fatto sì che le fiamme si diffondessero rapidamente verso sud. Finora, circa 1.500 persone sono state evacuate dai villaggi e dalle zone turistiche e trasferite a Ierapetra. Circa 200 sfollati sono stati ospitati nel palazzetto dello sport. Secondo i servizi di emergenza, il fronte dell'incendio si estende ora per almeno sei chilometri, rendendo sempre più difficile il contenimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maxi incendio a Creta, evacuazioni di massa da hotel e abitazioni

