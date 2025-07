Stop Usa alle armi per Kiev la disperazione degli ucraini | Tutto questo è disumano | Mosca soddisfatta | così finisce il conflitto

In un momento cruciale, la decisione di Trump di sospendere gli aiuti militari a Kiev e le consegne dei Patriot solleva un'onda di preoccupazione internazionale. La disperazione degli ucraini si traduce in un conflitto più sanguinoso e disumano, mentre Mosca sembra soddisfatta di questa situazione. È il momento di fermare questa spirale di violenza e cercare una via diplomatica che possa finalmente portare alla fine del conflitto e proteggere le vite civili.

Trump ferma gli aiuti militari a Kiev, stop alle consegne di Patriot. Le conseguenze: cresceranno le vittime civili. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Stop Usa alle armi per Kiev, la disperazione degli ucraini: «Tutto questo è disumano» | Mosca soddisfatta: così finisce il conflitto

In questa notizia si parla di: stop - kiev - armi - disperazione

Ungheria, carri armati al confine ucraino dopo spionaggio di Kiev, la reazione di Orban a stop accordo per diritti minoranza ungherese in Transcarpazia - VIDEO - L'Ungheria ha dispiegato carri armati e veicoli corazzati al confine con l'Ucraina, portando a un'escalation delle tensioni dopo accuse di spionaggio.

Trump ha dichiarato di non poter escludere che Putin usi le armi nucleari contro l’Ucraina un giorno o l’altro. Rispondendo alla domanda di una giornalista, Trump si è augurato che non accada mai, ma non ha escluso che questo scenario catastrofico si materi Vai su Facebook

«Disumano», «centinaia di morti sulla coscienza di Trump»: la disperazione degli ucraini dopo lo stop Usa alle armi; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Attacco russo sul porto di Odessa: cinque feriti tra cui due bambini; Biden autorizza Kiev a usare armi a lungo raggio in Russia. Zelensky: Missili parleranno da soli - Zelensky: i missili parleranno da soli.

Stop Usa alle armi per Kiev, la disperazione degli ucraini: «Tutto questo è disumano» | Mosca soddisfatta: così finisce il conflitto - Trump ferma gli aiuti militari a Kiev, stop alle consegne di Patriot. Si legge su msn.com

Guerra Ucraina, Usa blocca la fornitura di armi a Kiev. La Russia esulta: «Fine della guerra vicina» - La notizia della sospensione delle forniture di armi americane arriva sotto forma di indiscrezione di due funzionari Usa a “Politico”, neanche in una versione ufficiale. Segnala ilgazzettino.it