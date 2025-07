Napoli e PSv ai dettagli per definire il passaggio di Noa Lang in azzurro

Il calcio napoletano si appresta a scrivere una nuova entusiasmante pagina con l’arrivo di Noa Lang. Le trattative tra Napoli e PSV sono ormai in dirittura d’arrivo, segnando un passo decisivo verso il trasferimento del talento olandese in azzurro. La città aspetta con trepidazione di accogliere questa nuova stella, pronto a rafforzare la squadra e a regalare sogni ai tifosi. I dettagli finali sono ormai a portata di mano, e presto tutto sarà ufficiale.

Napoli, è ormai fatta per Noa Lang del PSV Sono ore decisive per il trasferimento di Noa Lang al Napoli. Come riporta l'esperto di mercato .

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

ULTIM'ORA NOA LANG-NAPOLI: l'accordo è sempre più vicino Secondo Gianluca Di Marzio, a separare l'esterno olandese dal passaggio in maglia azzurra sono gli ultimi dettagli che i club stanno lavorando per definire in queste ore

Napoli- Lang, il punto sulla trattativa; Napoli-Lang, chiusura a breve: pronto il terzo colpo per Conte; Napoli-Lang ai dettagli: pronto il terzo colpo per Conte.

Napoli, quasi tutto definito con Lang: da sistemare gli ultimi dettagli - Il Napoli ha quasi definito ogni parte dell'operazione Non Lang: le parti stanno sistemando gli ultimi dettagli ... Segnala gianlucadimarzio.com

MEDIASET - Napoli-Lang ai dettagli, da sciogliere solo il nodo sulla modalità di pagamento - Dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il Napoli si prepara a regalare il terzo colpo ad Antonio Conte con Noa Lang. Si legge su napolimagazine.com