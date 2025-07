Con Fondazione Progetto Arca arriva a Napoli il Guardaroba solidale

Una nuova speranza si accende a Napoli con l’apertura del Guardaroba Solidale di Fondazione Progetto Arca, in collaborazione con H&M Italia. Questo spazio, all’interno dell’Emporio San Giuseppe, offrirà abiti e supporto a oltre 300 persone in difficoltà, contribuendo a restituire dignità e speranza. Un’iniziativa concreta che dimostra come la solidarietà possa trasformare le sfide in opportunità di rinascita.

Apre oggi a Napoli un nuovo servizio di sostegno alle persone fragili in difficoltà economica: è il guardaroba solidale di Fondazione Progetto Arca, ospitato all'interno dell'Emporio Solidale San Giuseppe (in piazza Capri 1), bene confiscato alla criminalità organizzata.

Apre un nuovo servizio di sostegno alle persone fragili in difficoltà economica: è il guardaroba solidale di Fondazione Progetto Arca, ospitato all'interno dell'Emporio Solidale San Giuseppe (in piazza Capri 1), bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato alla Fondazione.

Apre oggi un nuovo servizio di sostegno alle persone fragili in difficoltà economica: è il guardaroba solidale di Fondazione Progetto Arca, ospitato all'interno dell'Emporio Solidale San Giuseppe.

Apre oggi a Napoli un nuovo servizio di sostegno alle persone fragili in difficoltà economica: è il guardaroba solidale di Fondazione Progetto Arca, ospitato all'interno dell'Emporio Solidale San Giuseppe.