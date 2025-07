Renzi prepara l’ammucchiata cattocomunista

Renzi torna sulla scena politica con una strategia audace: mettere in piedi un'alleanza tra diverse anime del centrosinistra. Se il suo progetto decollerà , potrebbe diventare una pedina chiave nel panorama politico, influenzando il futuro del Pd e dell'intera coalizione. Ma attenzione: ogni mossa ha i suoi rischi, e non tutti sono convinti delle sue intenzioni. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro questa nuova mossa.

L’ex premier ha in cantiere una nuova formazione che raggruppi varie galassie di centrosinistra. Se l’impresa andasse in porto, potrebbe guidare uno schieramento da 5 o 6% e condizionare il Pd. Oltre a fare ciò che gli riesce meglio: il sabotatore. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Renzi prepara l’ammucchiata cattocomunista

