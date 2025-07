split payment addio cosa cambia per le aziende coinvolte

Dal 1° luglio 2025, le aziende quotate nel Ftse Mib devono adeguarsi alle nuove normative sullo split payment, con impatti significativi sulla gestione dell’IVA e sugli adempimenti fiscali. Questa rivoluzione normativa, frutto di una scadenza importante, introduce nuove regole e sanzioni che cambieranno il modo in cui le imprese operano e si confrontano con l’Agenzia delle Entrate. Ma cosa significa tutto ciò nel concreto?

A partire dallo scorso 1° luglio 2025 sono state introdotte alcune novità che riguardano lo split payment. Ad essere coinvolte sono esclusivamente le società quotate nell’indice Ftse Mib, per le quali tornerà l’Iva nelle fatture emesse dai fornitori. Ma non solo: dovranno adeguarsi a una serie di nuovi adempimenti e a delle nuove sanzioni. Le nuove regole che riguardano lo split payment, sostanzialmente, sono una conseguenza della scadenza dell’autorizzazione europea, che ha determinato il ritorno all’ Iva ordinaria per società quotate nel più importante listino della Borsa italiana. Le implicazioni hanno un impatto diretto nei rapporti con i fornitori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it