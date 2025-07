Bologna punta sull' usato sicuro | Immobile firma a due milioni ora assalto a Bernardeschi

Bologna scommette sul sicuro con l’usato di qualità, pronto a rinforzare il suo attacco. Mentre il mercato infiamma con un assalto a Bernardeschi, il ritorno di un bomber esperto in Italia può fare la differenza: il suo obiettivo è convincere Gattuso a chiamarlo di nuovo in Nazionale. Con Di Vaio e Sartori pronti all’azione, il club punta a rilanciare le ambizioni e scrivere nuovi capitoli di successo.

Il bomber lascia il Besiktas dopo una sola stagione: a 35 anni torna in Italia e vuole convincere Gattuso a richiamarlo in Nazionale. L'esterno si è liberato dal Toronto: Di Vaio e Sartori in prima fila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna punta sull'usato sicuro: Immobile firma a due milioni, ora assalto a Bernardeschi

In questa notizia si parla di: bologna - punta - usato - sicuro

Thijs Dallinga favorito per la finale di Coppa Italia: Bologna punta sulla sua esperienza - Thijs Dallinga si prepara a brillare nella finale di Coppa Italia, con Bologna che punta sulla sua esperienza decisiva.

gianlucadimarzio.com / Bologna, contatti per Immobile: il giocatore ha aperto al trasferimento. Il Bologna è in contatto con Ciro Immobile: l’ex attaccante della Lazio ha aperto al trasferimento in rossoblù. In questo senso ci sono stati dei contatti con Ciro Immobi Vai su Facebook

Bologna punta sull'usato sicuro: Immobile firma a due milioni, ora assalto a Bernardeschi; Bologna, si punta sull'usato sicuro (e gratis): dopo Immobile, contatti con Bernardeschi; Cor Bo – Bologna usato sicuro: Immobile e Bernardeschi.

Bologna punta sull'usato sicuro: Immobile firma a due milioni, ora assalto a Bernardeschi - Il bomber lascia il Besiktas dopo una sola stagione: a 35 anni torna in Italia e vuole convincere Gattuso a richiamarlo in Nazionale. Come scrive gazzetta.it

Bologna, si punta sull'usato sicuro (e gratis): dopo Immobile, contatti con Bernardeschi - cost: nelle ultime ore contatti con l'esterno appena svincolato dal Toronto in Mls ... calciomercato.com scrive